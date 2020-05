Joey Heindle (27) ist ein großer Fan der Cordalis-Katzenbergers! 2018 hatten sich der Sänger und sein Musiker-Kollege Lucas Cordalis (52) während ihrer Teilnahme bei Global Gladiators kennengelernt. Schon nach kurzer Zeit waren der Schlagerstar und der ehemalige DSDS-Kandidaten zu einem echten Dream-Team geworden. Und auch gut zwei Jahre nach der Spieleshow stehen sich die Männer noch nahe: Joey schwärmte gegenüber Promiflash jetzt in den höchsten Tönen von Lucas und dessen Frau Daniela (33)!

"Bei 'Global Gladiators' habe ich meinen tollen Freund Lucas Cordalis kennengelernt, wir sind ja immer noch richtig dicke. Der Lucas ist für mich ein riesen Bro geworden!", erklärte Joey im Promiflash-Interview. Von der berühmten Ehefrau seines Kumpels zeigte sich der 27-Jährige ebenfalls begeistert: "Auch die Daniela mag ich total, wir verstehen uns gut, das sind für mich Herzensmenschen!"

Und auch weitere Mitglieder von Lucas' Familie gehören zu Joeys Freundeskreis: Seit seiner Teilnahme am Dschungelcamp ist der Songwriter auch mit Danis Mutter Iris Klein (53) befreundet. Wusstet ihr, dass Joey der ganzen Promi-Familie so nah steht? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Zick,Jochen / Action Press Die Teilnehmer von "Global Gladiators" 2018

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

RTL / Stefan Menne Joey Heindle und Iris Klein im Dschungelcamp 2013

Wusstet ihr, dass Joey so gut mit Lucas, Dani und Co. befreundet ist? Ja, das war mir bekannt. Nein, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



