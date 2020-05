Frische liebeshungrige Landwirte braucht die Nation! Die Singles der 16. Staffel von Bauer sucht Frau stehen bereits in den Startlöchern. Wie jedes Jahr setzen sie auf die Hilfe von Amors rechter Hand Inka Bause (51) – gemeinsam mit der Kult-Moderatorin wollen sie die Liebe ihres Lebens finden. Lange müssen sie sich nicht mehr gedulden: Schon am Montag werden alle Teilnehmer vorgestellt und die offizielle Bewerbungsphase beginnt!

Für wen hält das Schicksal im Jahr 2020 ein Happy End bereit? Schon in wenigen Tagen gehen Inka und ihre Schützlinge dieser Frage auf den Grund. Am 1. Juni, also Pfingstmontag, strahlt RTL die beliebte Vorstellungsrunde aus – der Startschuss für die ländliche Liebessuche. Interessierte Singles können sich dann für ihren Schwarm bewerben und darauf hoffen, eine spannende Hofwoche und vielleicht sogar eine gemeinsame Zukunft mit ihm zu erleben.

Auf eines müssen die diesjährigen Kandidaten allerdings leider verzichten: Das allseits beliebte und oftmals feucht-fröhliche Scheunenfest! "In Zeiten von Corona wissen wir alle, dass große Feierlichkeiten derzeit nicht stattfinden dürfen. Von daher mussten wir sehr schweren Herzens das Scheunenfest absagen", heißt es vom Sender.

Anzeige

MG RTL D / Ruprecht Stempell Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Moderatorin Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de