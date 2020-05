Christian, Thomas und Kai haben sich bei Bauer sucht Frau kennengelernt – und sind jetzt zu einem eingeschweißten Musiktrio geworden! Gut zwei Wochen ist es her, dass die Landwirte als Crazy Farmers mit ihrem Partyschlager "Zehn kleine Bäuerlein" Premiere gefeiert haben. Die Reaktionen sind durchweg positiv, die drei dürfen sich über viele Supporter im Netz freuen. Aber wie ist die Idee für ihren Song eigentlich entstanden?

"Tatsächlich aus der Partylaune heraus", erinnert sich Thomas auf Nachfrage von Promiflash. "Wir haben auf dem Scheunenfest gefeiert. Kai ist nach ein, zwei, drei Bier etwas lustiger und mutiger geworden und hat das Mikro ergriffen." Nach gleich mehreren Performances sei der Hesse "Malle-Kai" getauft worden. Den Einfall, eine Band zu gründen, hätte jedoch der Ostfriese Thomas gehabt: "Dann kam Christian dazu und hatte die Idee, dass wir ja die zehn kleinen Bäuerlein besingen könnten." Allerdings habe der 48-Jährige zu diesem Zeitpunkt nicht daran geglaubt, dass das Hirngespinst Realität werden würde.

Doch aus Jux und Tollerei wurde nur vier Wochen später Ernst. "Wir haben noch versucht, den einen oder anderen mit ins Boot zu holen. Aber irgendwie war da nicht so das Interesse." Also hätten sich Thomas und Christian zu zweit getroffen, um am Text für ihren Ohrwurm zu werkeln. "Wir haben uns bei mir in die Küche gesetzt und innerhalb eines Tages 'Zehn kleine Bäuerlein' verfasst. Und Kai kam dann hinterher dazu", erklärt der Viehhändler weiter.

Musikvideo: "Crazy Farmers" mit "Zehn kleine Bäuerlein" Kai, Thomas und Christian in ihrem Musikvideo zu "Zehn kleine Bäuerlein"

Sonstige Christian und Thomas beim Texten von "Zehn kleine Bäuerlein"

Instagram / crazyfarmersmusic Thomas, Christian und Kai mit einem Produzenten im Tonstudio



