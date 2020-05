Diese Landwirte sind bereit, im Fernsehen ihre große Liebe zu finden! Am 31. Mai können sich die Fans von Bauer sucht Frau auf neue liebeshungrige Kandidaten freuen. In der Vorstellungssendung präsentiert Inka Bause (51) die Teilnehmer der 16. Staffel. Drei der einsamen Herzen hat der Sender bereits vorab in einer Pressemitteilung vorgestellt: Neben zwei gestandenen Männern versucht auch erneut eine Bäuerin ihr Glück bei dem Kuppelformat!

Seit einigen Jahren suchen nicht mehr nur die männlichen Naturliebhaber nach der großen Liebe, auch Frauen bekommen die Chance, einen Aufruf zu starten. In der neuen Staffel möchte die Pferdewirtin Denise ihr Glück versuchen, wie RTL mitgeteilt hat. Die Blondine wünscht sich mit ihren 31 Jahren einen Mann an ihrer Seite, mit dem sie sich so gut versteht wie mit einem langjährigen engen Freund. Die Hundezüchterin hat von ihrem zukünftigen Partner auch sonst ein klares Bild vor Augen: "Er sollte kein Spießer sein, gerne schlank und durchtrainiert und mit vielen Haaren auf dem Kopf, in denen ich schön rumwuscheln kann", erklärte sie.

Ackerbauer und Milchviehwirt Simon ist bislang der Jüngste im Bunde. Nach zwei Jahren Singledasein möchte der 26-Jährige nun die Frau für's Leben finden. Der Jungbauer ist begeistertes Mitglied im Schützenverein und liebt das Kegeln. Außerdem hat der Cloppenburger schon genaue Vorstellungen davon, wie seine Liebste sein sollte: "Nicht eingebildet, einfach locker drauf, nicht kompliziert. Und auf gar keinen Fall eine Zicke", offenbarte er RTL.

Mutterkuhhalter Uwe möchte der Liebe auch noch mal eine Chance geben. Die letzte Beziehung des 54-Jährigen scheiterte vor rund einem halben Jahr. Der Pferdewirt möchte mit seiner möglichen Partnerin vieles erleben: Auf seiner Cowboy-Ranch fährt er nämlich auch gerne mal Motorrad oder tanzt Line-Dance. Von seiner Traumfrau würde er sich wünschen, dass sie ehrlich, liebevoll und sportlich ist.

