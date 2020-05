Kobe Bryants (✝41) Witwe hat dieser Anblick ein Lächeln ins Licht gezaubert. Hinter Vanessa Bryant (38) liegen extrem schwere Monate. Im Januar verstarben ihr Ehemann und die gemeinsame Tochter Gianna (✝13) bei einem tragischen Helikopter-Absturz! Trotz des schlimmen Verlustes zeigt sich die 38-Jährige stark – sie möchte der Fels für ihre anderen drei Kinder Natalia, Bianka und Capri sein. Die Mutterrolle erfüllt sie mit Freude – besonders die Meilensteine ihrer jüngsten Tochter teilt sie stolz mit ihrer Netz-Gemeinschaft. Aktuell meldet sie einen tollen Entwicklungssprung: Die elf Monate alte Capri kann laufen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht Vanessa einen zuckersüßen Clip mit ihrer kleinen Prinzessin. Darin rennt sie freudig strahlend in einem pinken Strampler auf ihre Mami zu und fällt ihr glücklich in die Arme. "Mein Baby! Ich bin so stolz auf dich, kleine Koko Bean. Capri hat heute ihre ersten Schritte von ihrer Tante Sophie zu ihrer Mama gemacht", schreibt ihre Mutti freudig dazu.

Vanessa teilt gerne Updates aus dem Familienleben im Netz. Vor allem die Jüngste begeistert die Follower dabei mit zuckersüßen Grinsebildern und Outfit-Looks. Vor Kurzem durfte Capri auch ein ganz besonderes Kleidchen tragen – sie wurde in das rosafarbene Samtkleid gekleidet, das einst ihrer Schwester Gigi gehört hatte.

Instagram / vanessabryant Capri Bryant, Tochter von Kobe Bryant

Instagram / vanessabryant Vanessa und Capri Bryant

Instagram / vanessabryant Capri und Vanessa Bryant



