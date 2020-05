Vanessa Bryant (38) hält die Sachen ihrer verstorbenen Tochter Gianna (✝13) in Ehren. Die 38-Jährige verlor Ende Januar gleich zwei geliebte Menschen: Ihr Mann Kobe Bryant (✝41) und ihr zweitältestes Kind starben bei einem Helikopter-Absturz. Seitdem ruft sie die beiden immer wieder durch Bilder in den sozialen Medien in Erinnerung. Nun teilt sie wieder einen rührenden Schnappschuss: Ihre jüngste Tochter Capri trägt darauf Klamotten von Gianna.

Auf dem süßen Instagram-Bild hält Vanessa das zehn Monate alte Baby auf den Armen und drückt ihm einen Kuss auf. "Capri sieht genauso aus wie ihr Vater (in Gigis Outfit)", schreibt die mehrfache Mutter zu dem Post. Die Kleine trägt ein rosafarbenes Samtkleidchen mit Rosen-Details und einer passenden Strickjacke. Auch ein Foto mit all ihren drei Töchtern postet sie. Die 17-jährige Natalia überragt ihre Mama mittlerweile um ein gutes Stück. Bianka ist seit Dezember drei Jahre alt.

Ihrem Mann gedachte Vanessa auch vor einigen Tagen noch mal in einem besonders emotionalen Post: Es war ihr Hochzeitstag. Zu diesem Anlass zeigte sie ein Throwback-Pic mit dem Basketballer und fand traurig-schöne Worte: "Mein König, mein Herz, mein bester Freund. Alles Liebe zum 19. Hochzeitstag, Baby. Ich vermisse dich so sehr und wünschte, dass du mich in deinen Armen hältst. Ich liebe dich."

MEGA Gianna und Kobe Bryant im Dezember 2019 in Los Angeles

Instagram / vanessabryant Vanessa Bryant mit ihren drei Töchtern, Mai 2020

Instagram / vanessabryant Kobe und Vanessa Bryant



