Diese neue Show lässt jedes Trash-Fan-Herz höherschlagen! "Are You The One?" ist die neueste Dating-Adaption, die RTL in sein Programm aufnimmt. Die erste Staffel startet am 6. Mai zur Primetime – moderiert wird das TV-Spektakel von Ninja Warrior Germany-Kommentator Jan Köppen (37). Damit setzt der Sender auf ein neues Gesicht und nicht auf die üblichen Dating-Show-Frontfrauen wie Angela Finger-Erben (40) oder Frauke Ludowig (56). Doch wie genau funktioniert "Are You The One?" eigentlich?

Die Kuppel-Show vereint sehr viele Elemente. Es gibt 20 Kandidaten, darunter zehn Männer und zehn Frauen. Dabei handelt es sich aber nicht um eine zufällige Auswahl, denn unter allen Bewerbern haben Experten jeweils zehn Paare zusammengestellt, die laut professioneller Analysen perfekt zusammenpassen. Es wurden Persönlichkeitstest durchgeführt und Freunde und Familien der Teilnehmer konsultiert. Wer das jeweilige Gegenstück ist, wissen die Kandidaten aber nicht. Es gilt, ein "Perfect Match" zu finden. Sollten alle Duos richtig entlarvt werden, gibt es für alle zusammen eine Gewinnsumme von 200.000 Euro.

Um seinen perfekten Partner ausfindig zu machen, existieren zwei Methoden. In diversen Gruppenaufgaben kann man sich Dates erspielen. Die jeweiligen Spiel-Sieger-Duos werden dann auf romantische Ausflüge geschickt, während die zurückgebliebenen Kandidaten ein Couple bestimmen dürfen. Dieses ausgewählte Paar wird in die sogenannte "Match Box" geschickt, wo es erfährt, ob es richtig liegt. Zudem werden "Matching Nights" am Ende jedes Abends veranstaltet. Alle Singles müssen einen Partner auswählen, am Ende erfährt man aber lediglich, ob und wie viele richtige Paare dabei sind – nicht aber, wer richtig liegt. Sollte gar kein "Perfect Match" dabei sein, werden 20.000 Euro von der Gewinnsumme abgezogen.

