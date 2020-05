Krasser Meilenstein für Tamara Rebecca! Die schöne Blondine erlangte durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel 2020 eine beachtliche Bekanntheit in Deutschland. Ihr Ziel, die Show zu gewinnen, erreichte sie zwar nicht: Sie wurde im Halbfinale rausgeworfen, Konkurrentin Jacky konnte sich schlussendlich den Sieg sichern. Doch auch wenn Tamara zwar nicht die Krone ergattert hat, scheint die Wienerin zumindest eine Siegerin der Herzen zu sein. Mit ihrer Followerzahl hat sie jetzt sogar GNTM-Gewinnerin Jacky mühelos überholt!

Dem offiziellen Instagram-Account der 19-Jährigen folgen aktuell über 500.000 Fans – Siegerin Jacky hat hingegen rund 200.000 Follower weniger auf ihrer Seite. Diese enorme Unterstützung der Fans macht die Blondine beinahe sprachlos. In ihrer Story bedankt sie sich völlig überwältigt: "500k! Ich kann das noch nicht realisieren, Leute. Ich liebe euch."

Für die Musik-Liebhaberin geht damit ein großer Traum in Erfüllung – denn schon in der GNTM-Sendung gab sie im Interview-Training zu: "Ich will wirklich dieses Star-Leben führen. Mir ist es wichtig, dass man meinen Namen kennt, weil ich eine Plattform haben will, wo ich über wichtige Themen reden kann. Ich will mich präsentieren als die Person, die ich geworden bin."

Anzeige

Instagram / tamarabecca Tamara Rebecca, Ex-Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara Rebecca, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara Rebecca im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de