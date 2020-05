Was für eine schöne Überraschung zu ihrem zweiten Hochzeitstag! Am 27. Mai 2018 gaben sich Sasha Pieterse (24) und Hudson Sheaffer auf einem Schloss im irischen Glaslough das Jawort. Seitdem genießt das Pärchen das Eheleben in vollen Zügen, doch schon ganz bald sind die beiden nicht mehr nur zu zweit: Sasha verkündete jetzt ihren Fans, dass sie ihr erstes Kind erwartet!

Mit einem romantischen Schwarz-Weiß-Bild auf Instagram gab die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin diese Nachricht ihrer Community bekannt. Darauf küsst ihr Mann liebevoll ihren schon deutlich sichtbaren Babybauch. "Wir sind überaus erfreut, endlich diese süße Neuigkeit mit euch zu teilen. Wir werden im Oktober einen kleinen Menschen auf dieser Welt begrüßen", schreibt die werdende Mutter zu ihrem Beitrag.

Auf ihre neue Rolle als Mutter freut sich Sasha besonders. Und auch ihre einstigen "Pretty Little Liars"-Kollegen sind völlig aus dem Häuschen. So schreibt Aria-Darstellerin Lucy Hale (30): "Ich freue mich so sehr für euch!" Auch Tammin Sursok (36) ist total glücklich über diese News. "Wow, herzlichen Glückwunsch, Mama. Ich freu mich so für dich", kommentiert die Darstellerin der Jenna.

Instagram / sashapieterse Hudson Sheaffer und Sasha Pieterse

Instagram / sashapieterse Sasha Pieterse und Hudson Sheaffer

Getty Images Sasha Pieterse, Lucy Hale, Ashley Benson, Troian Bellisario und Shay Mitchell



