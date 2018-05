Verliebt, verlobt und jetzt auch verheiratet! Bei einem romantischen Ausflug ins Grüne hatte Pretty Little Liars-Star Sasha Pieterse (22) im Alter von 19 Jahren einen Antrag ihres Schatzes Hudson Sheaffer bekommen. Nach dem weihnachtlichen Kniefall vor drei Jahren haben die beiden Schauspieler inzwischen den nächsten Schritt gewagt: Am Sonntag haben sich Sasha und Hudson das Jawort gegeben und sind Mann und Frau!

Laut Informationen von People fand am Wochenende die Hochzeit auf einem Schloss im irischen Glaslough statt. In einem Brautkleid des Designers und Project Runway-Gewinners Christian Siriano (32) sei die 22-Jährige vor den Traualtar getreten. Ein persönliches Statement des frischgebackenen Ehepaares steht bislang aus. Auf ihren Social-Media-Accounts haben sich Sasha und Hudson noch nicht bei ihren Fans zu Wort gemeldet.

Sasha ist nicht die einzige "Pretty Little Liars"-Darstellerin, bei der es in Sachen Privatleben so richtig rund läuft. Ihre Kollegin Troian Bellisario (32) ist inzwischen seit anderthalb Jahren mit Suits-Star Patrick J. Adams (36) verheiratet. Zuletzt wurde über einen möglichen Familiennachwuchs der beiden spekuliert.

FayesVision/WENN. Sasha Pieterse bei einer Veranstaltung in Burbank

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Sandals Hudson Sheaffer und Sasha Pieterse

Ian West - WPA Pool/Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario bei der Royal-Hochzeit in Windsor

