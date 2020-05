Angelina Pannek (28) befindet sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft – und ist noch immer total gechillt! Über den genauen Entbindungstermin ihres ersten Kindes hüllen die Bachelor-Bekanntheit und ihr Mann Sebastian Pannek (33) sich in Schweigen. Allzu lange scheint es aber nicht mehr zu dauern, verkündet hatte das Paar die Schwangerschaft bereits im Dezember. Viele Frauen können im dritten Trimester die Geburt ihres Nachwuchses kaum noch abwarten. Angelina hingegen möchte ihrem Sohn alle Zeit der Welt lassen.

"Ehrlich gesagt, bin ich total entspannt", verriet die Blondine in ihrer Instagram-Story während einer Fragerunde mit ihren Followern. "Der Zwerg soll so lange in meinem Bauch kuscheln, bis er raus möchte." Angelina würde jede Sekunde ihrer Schwangerschaft genießen und sich noch immer wirklich gut fühlen. "Daher habe ich gar keinen Druck", betonte die 28-Jährige.

Auch ihren mittlerweile kugelrunden Bauch würde sie einfach nur lieben – auch wenn dieser ihr den Alltag durchaus erschwert: "Manchmal kugelt es sich schwer aus dem Bett raus, aber sieht dafür dann sehr witzig aus", scherzte die zukünftige Mutter.

Instagram / angelina.pannek/ Sebastian und Angelina Pannek im Mai 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im März 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Pannek, März 2020



