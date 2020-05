Happy Birthday Lily-Rose Depp! Die Promi-Tochter von keinen Geringeren als Sängerin Vanessa Paradis (47) und Hollywood-Hochkaräter Johnny Depp (56) feiert nun einen Meilenstein: Ihren 21. Geburtstag! Durch neue Fotos ist nun sogar klar, wie das französisch-US-amerikanische Model seinen Ehrentag begeht. Mit einer coolen Motorradtour durch seine Heimatstadt Paris! Allerdings düst Lily-Rose nicht alleine durch die Metropole, sondern wird von ihrem Stiefvater begleitet!

Wie einige Paparazzi-Schnappschüsse zeigen, waren die "The King"-Darstellerin und Samuel Benchetrit (46), der neue Mann ihrer Mutter, am Donnerstagmorgen in der Hauptstadt von Frankreich unterwegs. Während Lilys Stiefvater bikertypisch ganz in schwarz gekleidet war, hielt es das Geburtstagskind etwas femininer. Mit einem Outfit bestehend aus Jeans, weißen Sneakern, einer geblümten Bluse und gleich zwei Taschen über der Schulter schwang die Laufstegschönheit sich hinter den Regisseur auf dessen Motorrad. Wohin das Duo auf dem Weg war, ist allerdings unklar.

Dafür hat Lily in ihren Instagram-Storys verraten, was sie unter anderem zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Neben einem festlich geschmückten Esstisch präsentiert die Schauspielerin auch ein buntes Blumenbouquet, das sie von ihrer Freundin Amelia bekommen hat.

MEGA Lily-Rose Depp und ihr Stiefvater Samuel Benchetrit in Paris im Mai 2020

Instagram / lilyrose_depp Lily-Rose Depp und ihre Freundin Amelia im Januar 2019



