Wie hat sich Michael Wendler (47) auf die große Verlobung vorbereitet? Im April hielt der Schlagerstar ganz öffentlich um die Hand seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura Müller (19) an. Und obwohl er lange Zeit vorgehabt hatte, vor seiner Liebsten auf die Knie zu gehen, war der Schritt für ihn offensichtlich nicht ganz leicht – der Wendler war nämlich extrem nervös!

In der neuen Dokuserie "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" wird Michael in der ersten Folge bei der Vorbereitung des Antrags begleitet – und dabei ist deutlich zu sehen, wie aufgeregt er ist. "Ich mache mir schon immer Gedanken, wie und in welcher Form ich ihr diesen Heiratsantrag mache. Die richtigen Worte zu wählen, das Richtige zu sagen", erklärt er in der Sendung. Vor allem die Frage, wann er auf die Knie gehen soll, beschäftigt ihn sehr. Kurz bevor er Laura die entscheidende Frage dann stellt, kann er sich offenbar gar nicht mehr beruhigen: "Meine Nervosität ist gerade bei elf. Je näher der Antrag rückt, desto nervöser bin ich natürlich", verrät er.

Michael erklärt, dass er eigentlich immer ein sehr positiver Mensch sei – eine Abfuhr seiner Liebsten aber auch ihn schocken würde. Seine Sorgen stellen sich dann allerdings als völlig unberechtigt heraus: Laura sagt nicht nur "Ja" – sie erklärt auch nach dem Antrag: "Für mich war er perfekt und ich kann da nicht meckern. Also wirklich nicht."

TVNOW / RTL Michael Wendler bei "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!"

TVNOW / RTL Laura Müller und Michael Wendler bei "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet"

TVNOW / RTL Laura Müller und Michael Wendler bei "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!"



