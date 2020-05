Wer tanzt sich in die Herzen der Zuschauer? Am Freitag findet die große Let's Dance-Profi-Challenge statt. Im vergangenen Jahr gewannen Ekaterina Leonova (33) und Massimo Sinató (39) mit ihrem Tango-Argentino zu "La Cumparsita" die erste Show. Dieses Jahr sind die beiden Tanzprofis nicht dabei. Dafür treten zehn andere Paare gegeneinander an – aber wer hat die größten Chancen zu gewinnen?

Vielleicht ist 2020 das Jahr für Kathrin Menzinger (31) und Vadim Garbuzov (33)? Das Ex-Paar tanzte bereits in der vergangenen Profi-Challenge zusammen. Die beiden Weltmeister im Showtanz zeigten eine völlig neue Choreografie – einen Freestyle aus Contemporary und Rumba, zu einem "A Star Is Born"-Medley. Zwar gewannen sie 2019 nicht, aber bei ihren Kollegen wie Oana Nechiti (32) hinterließen sie einen bleibenden Eindruck. "Ich bin sehr stolz auf Kathrin und Vadim und hätte mich echt von Herzen gefreut, wenn sie gewonnen hätten, das muss ich einfach mal so sagen", kommentierte sie gegenüber RTL die Darbietung der beiden.

Oder lassen sich die Zuschauer von echten Gefühlen beeinflussen? Immerhin tanzen am Freitag drei Paare, die auch abseits des Parketts zusammen sind: Isabel Edvardsson performt mit ihrem Mann Marcus Weiß (45), Renata (32) und Valentin Lusin (33) liefern ebenfalls eine Darbeitung ab, genauso wie Regina (31) und Sergiu Luca (37). Über die Tänze weiß man noch nicht viel – Valentin verriet lediglich vorab: "Wir entführen die Zuschauer in eine Märchenwelt, es wird sehr viel Leidenschaft und Romantik geben, so wie Renata und ich halt sind." Aber wer ist euer Favorit? Stimmt ab!

TVNOW / Gregorowius Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov

Andreas Rentz/ Getty Images Isabel Edvardsson mit Ehemann Marcus Weiß, 2016

TVNOW / Gregorowius Renata und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Stars



