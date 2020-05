Das Scheidungsdrama hat ein Ende! Schon seit Oktober 2018 gehen Michael Wendler (47) und seine Ex Claudia Norberg (49) getrennte Wege. Das Paar verkündete zwar schon damals sein Ehe-Aus, bis zur offiziellen Scheidung galten sie auf dem Papier aber noch rund anderthalb Jahre lang als Mann und Frau – eine Zeit voller Höhen und Tiefen. Vor allem Laura Müller (19), die neue Liebe des Schlagerstars, schien das Trennungsgezanke der einstigen Lebenspartner noch zu verschärfen. Welche Partei kommt nach der Scheidung jetzt besser weg?

Während die Blondine nach den News zum Liebes-Aus zunächst eher durch Stillschweigen auffiel, wetterte sie in den vergangenen Monaten immer wieder öffentlich gegen Michael. Vor allem, dass der Sänger sie mit einem Schuldenberg samt Insolvenzverfahren zurückgelassen hatte, ging der 49-Jährigen mächtig gegen den Strich. Der "Egal"-Interpret betonte zuletzt zwar, dass Claudia durch das Ehe-Aus eine hohe Abfindungssumme bekommen würde – das sei laut der Ex-Dschungelcamp-Kandidatin aber keine große Hilfe. "Michael scheint vergessen zu haben, dass ich ein Insolvenzverfahren am Hals habe!", erklärte sie gegenüber Prominent.

Der Musiker und seine Liebste Laura hatten sich in den vergangenen Wochen ebenfalls immer wieder zu dem Trennungsdrama geäußert und Claudia mit harten Anschuldigungen konfrontiert. So äußerten sie mehrfach, dass die Wendler-Ex die Scheidung sabotieren wolle und hatten außerdem öffentlich gefordert, dass sie sich nicht in ihr Liebesleben einmischen solle. Nach der Scheidung wollten Michael und Laura aber nur nach vorne blicken und den Rosenkrieg vergessen. Gibt es eurer Meinung nach einen Sieger in dem Scheidungsdrama? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg im April 2019 in Cape Coral, Florida

Instagram / wendler.michael Schlagerstar Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller



