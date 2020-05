Kim Kardashian (39) zeigt, was sie hat! Es gibt wohl kaum jemanden, der seine Kurven mehr in Szene setzt als die Reality-TV-Bekanntheit. Latex-Kleidchen, Animal-Prints, XXS-Bikinis – in ihrem Kleiderschrank hängt so manches Teil, in dem sich viele ihrer Fans vermutlich kaum vor die Tür trauen würden. Nun hat Kim ihren kurvenreichen Traumkörper aber in einem sexy Zweiteiler präsentiert, der hinsichtlich Farbe und Form beinahe als zweite Haut durchgehen könnte. Wie kommt der Look bei ihren Followern an?

Auf Instagram teilte die Beauty eine dreiteilige Bilderserie von sich bei einem kleinen Fotoshooting in den eigenen vier Wänden. Der flamingofarbene Rock mit passendem Oberteil betont ihre Rundungen, genauso wie die Cut-outs des Outfits an Dekolleté und Hüfte. Gemessen an den üblichen Schnappschüssen des "Keeping up with the Kardashians"-Stars wirken Kleidung und Posen zwar schlicht, weil sie keinen Glamour zeigen. Atemberaubend dürfte die Wirkung der Bilder aber dennoch sein. Bei ihren Fans kommen die Aufnahmen bestens an: Sie überhäufen Kim mit Lob und zahlreichen Herz-Emojis.

Anscheinend ist die Vierfach-Mutter mehr als zufrieden mit ihrem Körper. Nach ihren zwei Schwangerschaften plagte die Frau von Kanye West (42) zunächst Kilofrust. Doch mittlerweile ist sie wieder in Topform und zeigt das auch oft. Was denkt ihr über Kims Pics? Mögt ihr ihren Zweiteiler?

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Mai 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

MEGA Kim Kardashian im März 2020 in Paris



