Heiß, heißer, Kim Kardashian (38)! Dass die Mutter von vier Kids ein absoluter Sport-Freak ist, ist mittlerweile allseits bekannt. So hatte ihre Trainerin erst kürzlich enthüllt, dass die Reality-Beauty tatsächlich sechsmal in der Woche im Fitnessstudio schwitzt, um in Form zu bleiben. Und das harte Training macht sich definitiv bezahlt! Kim präsentierte ihrer Community jetzt ihre sexy Kurven im Bikini – und brachte die Fans mit diesem Anblick fast um den Verstand.

Der Schnappschuss, der kürzlich auf Costa Rica entstanden ist, zeigt Kim in einem weißen Zweiteiler – und das Strand-Outfit setzte ihren durchtrainierten Body dabei perfekt in Szene. Nur ihr Gesicht ist durch ihr Handy verdeckt – doch das interessierte die Instagram-User so gar nicht. Sie hatten schließlich eh nur Augen für den schlanken Körper der 38-Jährigen! Über sage und schreibe vier Millionen Mal wurde der Post gelikt und das ist selbst für Netz-Queen Kim eine absolut beachtliche Zahl.

Doch auch wenn der Keeping up with the Kardashians-Star viel Wert auf sein Äußeres legt – Pausen vom Sport sind dennoch ab und zu drin. "Ich würde sagen, dass ich alle sechs Monate für zwei Wochen eine Auszeit vom Gewichtheben nehme", erklärte Kim ihren Followern in einem früheren Posting.

David Livingston/Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Trainerin

