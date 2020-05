Welche Bikini-Nixe lässt sich denn hier so genüsslich von der Sonne wärmen? In einem knappen Bikini liegt dieses ehemalige Victoria's Secret-Model auf einer Yacht und präsentiert dabei seinen Hammer-Body. Kaum zu glauben, dass diese Beauty erst Anfang des Jahres Mutter geworden ist. Im Januar kam ihr drittes Kind zur Welt – ein kleiner Junge. Doch um welche Schönheit handelt es sich hier?

Auf diesem heißen Instagram-Bild präsentiert doch tatsächlich Bar Refaeli (34) ihre Kurven! Auf zwei weiteren Aufnahmen zeigt die Laufstegschönheit dann auch ihr Gesicht. Die Bilderreihe kommentierte sie lediglich mit drei Meerjungfrau-Emojis. Und Bars Fans? Die flippten bei diesem sexy Anblick förmlich aus und brachten ihre Euphorie mit zahlreichen Herzen und Flammen in den Kommentaren zum Ausdruck.

Bars flacher Bauch kommt jedoch nicht von ungefähr: Auf Instagram gibt die Ex von Leonardo DiCaprio (45) regelmäßig Einblicke in ihr Sport-Programm. Und das hat es in sich: Ob Hantel-Training, Abstrampeln auf dem Heimtrainer oder Auspowern beim Boxen – für ihren Traumkörper lässt die 34-Jährige allerhand Schweißperlen im Gym.

Instagram / barrefaeli Bar Refaeli im Mai 2020

Getty Images Bar Refaeli im Dezember 2013

Instagram / barrefaeli Bar Refaeli, Model



