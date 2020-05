Lucy (21) überraschte ihre Follower erst vor wenigen Tagen mit traurigen Nachrichten: Sie und ihr Freund Mirko gehen seit geraumer Zeit getrennte Wege. Schon während der Ausstrahlung ihrer Germany's next Topmodel-Staffel war ihr Liebesleben häufig Thema. Allerdings war sie damals auch noch glücklich vergeben. Promiflash verriet die frischgebackene Single-Lady jetzt, warum sie auch das Ende ihrer Beziehung publik gemacht hat.

Durch ihren Auftritt in der Castingshow hat das Nachwuchsmodel jede Menge Fans, und die sind natürlich verdammt neugierig. Um also mögliche Spekulationen im Keim zu ersticken, wandte sich Lucy einfach direkt an ihre Fans. "Ich mache das lieber selber, damit ich auch ein bisschen die Kontrolle darüber behalte, wann ich es sage und wie ich es sage", betonte sie im Gespräch mit Promiflash. Sie möge es nicht, wenn die Leute auf sie zukommen und ihr Fragen zu ihrem Beziehungsstatus stellen.

Mehr Details will die Laufstegschönheit zu dem Liebes-Aus aber nicht preisgeben. "An einer Trennung sind immer zwei Personen beteiligt", stellte sie klar. Und sie sei zwar durch ihre TV-Präsenz nun eine Person des öffentlichen Lebens, ihr Ex allerdings nicht. "Deswegen will ich Sachen, die auch ihn betreffen, nicht verraten, weil es dann ja quasi nur 50 Prozent der Geschichte sind", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / lucy.gntm2020.official Ex-GNTM-Kandidatin Lucy und ihr Freund Mirko

Anzeige

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Anzeige

ActionPress GNTM-Lucy im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de