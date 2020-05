Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) können endlich wieder in der mallorquinischen Sonne baden! Wegen der aktuellen Gesundheitskrise mussten die Kultblondine und ihr Mann zusammen mit Tochter Sophia (4) zuletzt jede Menge Zeit zu Hause verbringen. Erst seit wenigen Tagen ist der Besuch der Strände der Baleareninsel wieder erlaubt. Diese Chance nutzten die beiden nun aus – und gönnten sich nach Monaten wieder mal einen Tag am Meer!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Dani am Donnerstag einige Schnappschüsse ihres Strandtags. Auf einem der Fotos sieht man die Eheleute in knapper Badebekleidung auf einem Handtuch liegen – beide grinsen breit in die Kamera. Ein weiteres Bild zeigt dann nur noch die Katze: Nur im Bikinihöschen liegt die 32-Jährige im Sand, ihre Brüste sind mit Sand bedeckt. Zu den Aufnahmen schrieb Dani amüsiert: "Hatten einen mega Tag am Strand. Lucas durfte sogar Sandberge bauen!" Dazu nutzte sie den Hashtag "Die werden nie erwachsen".

Wie hart die Ausgangssperre für die kleine Familie wirklich war, machte Daniela zuletzt bereits deutlich: "Wir dürfen ja gar nicht raus, das trifft zum Beispiel Sophia am härtesten: Keine sozialen Kontakte, keine Freundinnen, keine Schule!" Zudem seien sie und Lucas sich ziemlich auf die Nerven gegangen.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis am Strand

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Tochter Sophia und Mann Lucas



