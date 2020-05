Etliche Zuschauer konnten am Freitag noch nicht genug von dem diesjährigen Let's Dance-Ensemble bekommen! Wie im vergangenen Jahr traten gestern noch einmal die Profi-Tänzer in zehn verschiedenen Küren gegeneinander an, nachdem Massimo Sinató (39) die reguläre Show-Staffel mit seinem prominenten Schützling Lili Paul-Roncalli (22) gewonnen hat. Im Vorfeld gab es zwar Kritik an der Sendung, weil die beliebte Tänzerin und Vorjahressiegerin Ekaterina Leonova (33) vom Wettkampf ausgeschlossen wurde – dennoch schaltete ein großes Publikum ein, um zu sehen, welches Paar die Nase vorn hatte.

Während 2019 rund 2,67 Millionen Menschen einschalteten, als Ekaterina und Massimo Sinató die "Let's Dance"-Profi-Challenge gewannen, konnten die Tänzer jetzt sogar noch mehr überzeugen: 3,32 Millionen Leute schauten zu, wie DWDL berichtete, 1,12 Millionen davon aus der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt ergab das einen Marktanteil von guten 15,6 Prozent. Auch ohne Ekat konnte das Format also überzeugen, ihre Kollegin Christina Luft (30) und Christian Polanc (42) gingen 2020 mit einer Mischung aus unter anderem Paso Doble, Flamenco, Samba, Salsa, Tango Argentino und Rumba schließlich als Sieger hervor.

Spannend bleibt es jetzt, ob auch beide Gewinner der Challenge ihren Gewinn einlösen können – laut Regelwerk dürfen sich Christina und Christian 2021 einen prominenten Tanzpartner bei der Kennenlern-Show aussuchen. In diesem Jahr war das letztendlich nur Massimo vorbehalten: Ekat war in der 13. Staffel ebenfalls nicht Bestandteil der Profi-Truppe. Ziemlich sicher scheint bei diesen Quoten zumindest, dass auch die kommenden Episoden der Tanz-Sendung wieder mit einer Profi-Challenge enden werden.

Anzeige

TVNOW / Gregorowius Profitänzer Ekaterina Leonova und Massimo Sinató

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Luft und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Luft und Christian Polanc bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de