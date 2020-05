Bunter Tanzpartnertausch bei der Let's Dance-Profi-Challenge! In der Sendung sorgte Erich Klann (33) wohl eindeutig für den herausragenden Performance-Moment: Der Tänzer konzipierte mit der dreifachen Poledance-Weltmeisterin Anne-Marie Kot (29) die in der Show bislang erste und einzige Kür an der Stange. Aber die beiden verbindet nicht nur der Tanz – denn den Fans des Schauspielers Bela Klentze (31) dürfte Anne-Marie durchaus bekannt vorgekommen sein: Die Blondine ist Belas Freundin und vermutlich schon länger mit Erich befreundet!

Seit fast zwei Jahren sind der Alles was zählt-Star und die Sportlerin mittlerweile ein Paar. Im Frühjahr 2018 lernten sich die beiden bei Team Ninja Warrior kennen und schließlich auch lieben. Seine Partnerin unterstützte Bela selbstverständlich via Social Media: In seiner Instagram-Story forderte er seine Follower dazu auf, für das Tanzpaar anzurufen. Und wie kam die Freundschaft zu Erich zustande? Der Choreograf ist mit Oana Nechiti (32) verlobt – und die wiederum legte 2018 mit Bela eine heiße Sohle bei "Let's Dance" aufs Parkett. Während der 31-Jährige die Performance vorm Fernseher mitverfolgte, hatte Oana sogar einen kurzen Überraschungsauftritt in der Sendung.

Aber nicht nur Erich holte sich alte Bekannte für die Profi-Challenge mit ins Boot: Auch Isabel Edvardsson (37), die mit ihrem Mann Marcus Weiss (45) performte, verließ sich auf die Hilfe eines ehemaligen Tanzpartners. Als das Duo einen Freestyle aus Rumba, American Smooth und Slowfox zum Besten gab, sang dazu kein Geringerer als Alexander Klaws (36) mit seiner Frau Nadja "Endless Love" von Diana Ross (76) und Lionel Richie (70). Isabel und der DSDS-Sieger traten zusammen in der siebten "Let's Dance-Staffel an und gewannen 2014 den TV-Wettbewerb.

Instagram / bela_klentze Oana Nechiti, Bela Klentze und Erich Klann

Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze bei "Let's Dance" 2018

Getty Images Isabel Edvardsson und Alexander Klaws bei "Let's Dance"

