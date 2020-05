In der Let's Dance-Profi-Challenge am vergangenen Freitag sorgte vor allem eine Tänzerin für einen besonderen Überraschungsmoment: Als Erich Klann (33) zusammen mit Anne-Marie Kot (29) eine Mischung aus Contemporary und Poledance performte, tauchte auf einmal seine Partnerin Oana Nechiti (32) auf der Bühne auf, war Teil der Inszenierung – und feierte damit nach zwei Jahren ihr Comeback auf dem Showparkett! Klar, dass sie hinterher gleich gefragt wurde, ob sie 2021 wieder Teil des Ensembles sein werde: Enttäuschenderweise scheint der 32-Jährigen aber die Publikumsperspektive sehr gut zu gefallen...

Nach der Kür wollte der Moderator Daniel Hartwich (41) von der gebürtigen Rumänin wissen, wie es für sie sei, wieder auf der "Let's Dance"-Bühne zu stehen: "Ich genieße das natürlich, aber ich muss sagen, ich habe dieses und letztes Jahr die Seite der Zuschauer entdeckt und es ist so schön, sich das Ganze von zu Hause aus anzugucken!" Oana hatte ihren letzten Auftritt in der beliebten Tanzsendung zwar erst im vergangenen Jahr mit Erich, allerdings lediglich in der Profi-Challenge – wurde damals aber auch im Vorfeld offiziell angekündigt. Als Ensemblemitglied tanzte sie zuletzt 2018 an der Seite des prominenten Kandidaten Bela Klentze (31). Oana saß nun für die letzten zwei DSDS-Staffeln in der Jury.

Und wie sehen ihre Pläne fürs kommende Jahr aus – ist Erichs Verlobte erneut in der Castingshow zu sehen oder legt sie wieder eine heiße Sohle mit einem Promi aufs Parkett? "Man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ich bin zu Hause und sorge für 'Lets Dance'-Nachwuchs. Nikolas in zehn Jahren? Wer weiß", deutete Oana an und bezog sich damit auf ihren und Erichs Sohn, der 2012 zur Welt kam. "Wir hoffen, du kommst wieder zurück, Oana!", betonte der "Let's Dance"-Juror Jorge González (52) schließlich mit Nachdruck.

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Erich Klann, Anne-Marie Kot und Oana Nechiti bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de