Als wäre es gestern gewesen! Lena Meyer-Landrut (29) feierte erst ein ganz besonderes Jubiläum, denn vor genau zehn Jahren holte sie sich den Sieg beim Eurovision Song Contest in Oslo. Ein außergewöhnlicher Moment – und ihr großer Durchbruch. Seitdem ist sie nicht nur als Sängerin sehr erfolgreich, sie wurde auch zu einem festen Bestandteil der deutschen Musikszene. Im Internet erinnerte sie sich jetzt an ihren Auftritt beim ESC 2010 – dabei stellte sie ihren damaligen Look nach!

"Ich schreie vor Lachen", schrieb Lena zu diesen Schnappschüssen auf Instagram. Noch einmal warf sie sich in ein kleines Schwarzes, malte sich die Lippen knallrot an, kämmte die Perücke zurecht und setzte das Lächeln auf – mit dem sie in ganz Europa berühmt wurde. Dabei hätte es die hübsche Brünette gar nicht fassen können, wie ähnlich sie ihrem jüngeren Ich immer noch sieht: "Das Lächeln von damals hab ich definitiv noch drauf."

Auch ihre Fans mussten bei diesen Aufnahmen zweimal hinschauen. "Ich dachte zuerst, dass das Bilder von 2010 sind", "Oh, genau wie früher", lauteten ein paar Kommentare zu Lenas Fotos. Ein anderer Nutzer konnte gar nicht glauben, dass ihr Auftritt schon zehn Jahre zurückliegt: "Es ist wirklich so verrückt, wie schnell die Zeit vergeht."

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, 2020

Getty Images Lena Meyer-Landrut beim Eurovision Song Contest 2010

Getty Images Lena Meyer-Landrut, 2020



