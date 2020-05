Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Davina Shakira Geiss (17)! Die älteste Tochter von Kult-Unternehmer Robert Geiss (56) und seiner Frau Carmen (55) wurde kürzlich 17 Jahre alt. Seit 2011 steht die Brünette mit ihren berühmten Eltern für die Sendung Die Geissens vor der Kamera – und ist das Rampenlicht mittlerweile wohl gewöhnt. Jetzt wächst Davina zu einer richtigen Lady heran. Mit diesen rührenden Worten gratulierten ihr Mama und Papa jetzt!

"Mein Kind, wenn du lachst, strahlt meine Seele, du bist mein Glück, mein Sonnenschein", schwärmte Mama Carmen auf Instagram von ihrem Töchterchen. Ein gemeinsames Bild von Mutter und Kind untermalten dabei ihre herzlichen Worte. "Ich steh an deiner Seite – zuverlässig und konstant. Auf mich kannst du immer zählen", ließ die gelernte Fitnesstrainerin ihren Emotionen freien Lauf.

Papa Robert griff zu einer kreativen Methode, seiner Tochter Geburtstagsgrüße zu senden und schrieb kurzerhand ein väterliches Gedicht! "Mein liebes Töchterlein, warst du nicht gerade noch ganz klein? Vergangen sind so schnell die Jahre, du bist jetzt groß – gar keine Frage. Ich drück dich jetzt einmal ganz feste, denn du wirst immer sein die Beste", reimte der Modemacher. Davinas Schwester Shania Tyra (15) blieb bei ihrer Gratulation eher simpel: "Herzlichen Glückwunsch an die beste Schwester der Welt", teilte sie in einer Instagram-Story.

Instagram / robertgeiss_1964 Davina Shakira Geiss mit ihrem Vater Robert Geiss

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Shakira Geiss und ihre Mutter Carmen im Jahr 2020

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", RTL II Shania und Davina Geiss bei "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie"



