Hui, dieser Babybauch hat aber einen ordentlichen Schub gemacht! Seitdem bekannt ist, dass Nikki Bella (36) zum allerersten Mal Mama wird, lässt sie ihre Community im Netz an dieser spannenden Reise teilhaben. Während sie hin und wieder auch die Schattenseiten der Schwangerschaft anspricht, versorgt sie die Fans außerdem mit regelmäßigen Updates rund um ihren Kugelbauch – und der ist in den vergangenen Wochen ganz schön gewachsen.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die ehemalige Profi-Wrestlerin einen Schnappschuss und einen kurzen Clip von sich. Vor einem Spiegel posiert sie im Bikini und setzt damit ihren kugelrunden Bauch perfekt in Szene. Dazu gibt die werdende Mama im Kommentar ein weiteres spannendes Detail preis: Sie ist aktuell in der 30. Schwangerschaftswoche und scheint sich trotz wachsender Körpermitte immer noch pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen.

Damit ist Nikki im letzten Trimester, und so langsam macht sich das eine oder andere Schwangerschaftwehwehchen bemerkbar. Wie sie kürzlich verriet, habe sie vor allem mit Hämorrhoiden zu kämpfen: "Ich bin morgens aufgewacht und hatte einen blutenden Hintern. Ich dachte nur: Oh mein Gott! Jeder, der schon mal schwanger war, müsste wissen, wovon ich rede."

Instagram / thenikkibella Nikki Bella in der 29. Schwangerschaftswoche

Instagram / thenikkibella Nikki Bella in der 29. Schwangerschaftswoche im Mai 2020

Instagram / thenikkibella Nikki Bella und Artem Chigvintsev im April 2020



