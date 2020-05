Lena Meyer-Landrut (29) im Jubiläums-Look! Am vergangenen Freitag schwelgte die Musikerin nur so in alten Erinnerungen. Vor genau zehn Jahren hatte sie am Eurovision Song Contest teilgenommen und mit ihrem Song "Satellite" den Titel nach langer Zeit wieder einmal nach Deutschland geholt. Den Jahrestag feierte die Sängerin aber nicht nur mit Throwback-Posts und ganz im Nostalgie-Modus. Lena überrascht ihre Fans jetzt auch mit einem ganz besonderen Fanartikel.

Auf ihrem Instagram-Profil präsentiert die 29-Jährige ihrer Community ein brandneues Merchandising: Sie bringt eine "Satellite"-Shirtkollektion auf den Markt. Auf dem Foto posiert Lena höchstpersönlich in einem hellblauen Oberteil, auf dem ihr eigenes Gesicht prangt. Darüber steht in großen Buchstaben "Lena" und der Siegersong-Titel. "Ich liebe es", schreibt die Beauty zu der Aufnahme und zeigt in einer Fotoreihe auch weitere Farben und Stylingtipps.

Dass aus dem Musiksternchen von damals mittlerweile ein richtiger Popstar geworden ist, zeigt auch der neue Look der The Voice Kids-Jurorin. Während sie früher noch mit langen Haaren total süß auf der großen Bühne performte, trägt sie derzeit ganz Ladylike einen schulterlangen Bob. Passend zum Zehnjährigen stellte sie ihren ESC-Look noch mal nach. "Ich schreie vor Lachen", schrieb sie zu den Schnappschüssen.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut in ihrem "Satellite"-Shirt

Getty Images Lena Meyer-Landrut beim Eurovision Song Contest 2010

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, 2020



