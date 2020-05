Julianne Houghs (31) Trennung sorgt noch immer für Schlagzeilen! Vor wenigen Tagen hatte die schöne Schauspielerin bekanntgegeben: Nach nur drei Jahren Ehe hat sie ihren Mann Brooks Laich (36) verlassen. In einem Statement hieß es, die beiden seien schon seit einigen Wochen kein Paar mehr. Viele Fans dürfte eben dieses Detail ganz schön verwundert haben – schließlich zeigten sich Julianne und Brooks kurz vor der Bekanntgabe des Ehe-Aus noch ganz innig im Netz!

Einen Tag bevor die "Safe Haven"-Darstellerin ihr Liebes-Ende publik machte, hatte Brooks via Instagram ein ziemlich heißes Foto veröffentlicht. Auf dem Bild sieht man den Ice-Hockey-Spieler oben ohne in einem See stehen, während er in den Händen ganz lässig einige Gartengeräte trägt. Zu dem verruchten Schnappschuss schrieb der Kanadier: "Ich wurde aufgefordert, meine heißeste Thirst-Trap (zu deutsch: Durstfalle; gemeint ist ein aufreizendes Bild) zu posten! Ich wusste nicht mal, was das ist!" Julianne ließ sich daraufhin nicht lumpen und kommentierte den Beitrag neckisch mit: "Das ist der Hammer! Und auch, dass du jetzt erst herausgefunden hast, was eine Thirst Trap ist!" Brooks entgegnete darauf: "Du weißt, wie ich drauf bin (nach fünf Jahren)!"

Auf den kurzen Insta-Flirt folgte weniger als 24 Stunden später ihre Bekanntgabe der Trennung. Insidern zufolge soll sich das Ende der Romanze jedoch schon länger angedeutet haben – denn das Pärchen habe zuletzt nur noch gestritten.

Getty Images Julianne Hough, Schauspielerin

Getty Images Brooks Laich und Julianne Hough

Getty Images Brooks Laich und Julianne Hough bei einem Event, Dezember 2017



