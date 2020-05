Solche Kommentare würden wohl jeder Mutter das Herz brechen! "Teen Mom 2"-Star Leah Messer (28) äußerte sich in ihrer Autobiografie "Hope, Grace & Faith" ganz offen über die schwere Krankheit ihrer Tochter: Die zehnjährige Aliannah leidet an Muskeldystrophie – einer Erbkrankheit, bei der die Muskulatur vom eigenen Körper fortschreitend abgebaut wird. In den sozialen Netzwerken macht die dreifache Mutter auf das Thema aufmerksam und demonstriert mit gemeinsamen Schnappschüssen, wie stolz sie auf ihre Kleine Ali ist. Neben Zuspruch für Aliannah erschienen unter den Bildern aber auch viele hasserfüllte Nachrichten und das macht Leah schwer zu schaffen!

Auf Twitter machte die 28-Jährige ihrem Ärger nun Luft: "Manche Kommentare unter einem Foto von Ali und mir sind verabscheuungswürdig." Beim Lesen der Nachrichten würde ihr schlecht werden und ihr stelle sich folgende Frage: "In was für einer Welt ziehen wird unsere Kinder nur groß?" Deshalb appellierte sie an andere Eltern, ihre Kinder zu toleranten Menschen zu erziehen: "Lasst uns unseren Kindern beibringen, dass wir alle seit der Geburt Unterschiede aufweisen, die uns zu wundervollen Individuen machen."

Wie Leah in ihrem Buch verrät, habe sie sich lange Zeit selbst die Schuld daran gegeben, dass ihre Tochter an der Krankheit leidet. Sie wirft sich vor, dass sie in der Vergangenheit jahrelang mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte. "Wird Ali bestraft, weil ich ein schlechter Mensch bin? Verdiene ich es überhaupt, ihre Mutter zu sein? Vielleicht wären die Mädchen ohne mich besser dran", schreibt sie sehr ehrlich.

Instagram / leahmesser Leah Messer im April 2020

Instagram / leahmesser Leah Messer, 2017

Instagram / leahmesser Leah Messer mit ihrer Tochter Aliannah im Mai 2020



