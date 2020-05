Jetzt startet der Elternalltag! Am vergangenen Mittwoch war es endlich so weit: Sportlerin Sabrina Mockenhaupt (39) hat ihre Tochter Ruby Olivia zur Welt gebracht. Nachdem sich die ehemalige Let's Dance-Kandidatin in den letzten Tagen vor der Geburt etwas aus dem Netz zurückgezogen und den Schwangerschaftsendspurt abseits der Öffentlichkeit genossen hatte, meldet sie sich jetzt wohl wieder regelmäßig mit Baby-Updates. Mocki hat verkündet: Sie darf mit ihrem Nachwuchs aus dem Krankenhaus nach Hause.

"Heute wird Ruby ihr neues Zuhause kennenlernen", freute sich die frischgebackene Mutter am Sonntagmorgen auf ihrem Instagram-Account. In ihrer Story teilte sie dazu eine Aufnahme, auf der die klitzekleine Hand ihres Kindes zu sehen ist. Gesagt, getan: Wenig später ging es tatsächlich auf in Richtung Zuhause. Weil Ehemann Kay Gregor mit Kliniktasche und Babyschale auf dem Weg aus der Klinik schwer bepackt war, witzelte seine Liebste zu einem kurzen Clip: "Da braucht Papa kein Kettlebell-Training."

Während Kay das Work-out anstatt mit Hanteln wohl zukünftig mit Rubys Unterstützung fortführen wird, dürfte es sicher nicht lange dauern, bis auch die 39-Jährige wieder ins Sportleben einsteigt. Immerhin war sie noch bis kurz vor der Geburt ihrem Training nachgegangen. "Ich bin dankbar, dass ich immer noch so laufen kann, und mein Mann wird auch immer fitter. Der muss meistens mit, da fühle ich mich einfach sicherer", meinte sie im April in ihrer 34. Schwangerschaftswoche.

