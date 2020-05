Amy Schumer (38) zeigt in einer neuen Doku einen der emotionalsten Momente ihres Lebens! Im Mai 2019 war es für die Comedienne so weit: Sie brachte ihr erstes Kind Gene David zur Welt. Dass ihre anderen Umstände nicht immer frei von Komplikationen verliefen, teilte die Blondine bereits schonungslos auf Social Media. Nun bekommen ihre Fans einen schöneren Augenblick zu sehen, nämlich wie sie reagierte, als sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hat: In dem Clip kann sie ihre Freudentränen nicht zurückhalten!

"Ich habe vor zwei Tagen erfahren, dass ich ein Baby bekomme. Ich bin einfach so aufgeregt!", sagt sie im Trailer zur dreiteiligen Dokumentation Expecting Amy, den Amy jetzt auf Social Media veröffentlichte. Darin soll die heftige Schwangerschaft einen großen Part einnehmen, wie People berichtete. Demnach begleiten die Zuschauer sie unter anderem dabei, wie sie aufgrund anhaltender Übelkeit und anderen Symptomen ins Krankenhaus musste. "Frauen sind Kämpferinnen, jede einzelne von uns. Ich hoffe, meine Erfahrungen können deutlich machen, welche Herausforderungen eine Schwangerschaft und eine Entbindung mit sich bringen", kommentierte die 38-Jährige die Doku in einem Statement.

Auch wenn die neun Monate äußert kräftezehrend für Amy waren – nun ist der kleine Gene auf der Welt und ist der ganze Stolz von ihr und ihrem Ehemann Chris Fischer. Anfang Mai wurde der Wonneproppen ein Jahr alt, und pünktlich zum Ehrentag gratulierten ihm seine Eltern mit einem rührenden Post auf Instagram: "Ich bin wirklich froh, dass du mein Kind bist. Alles Gute zu deinem Geburtstag", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie mit dem Knirps kuschelt.

Instagram / amyschumer Schwangere Amy Schumer am Tropf, Dezember 2018

Instagram / amyschumer Amy Schumer im Januar 2020

Instagram / amyschumer Amy Schumer mit ihrem Sohn Gene



