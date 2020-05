Amy Schumer (38) könnte sich offenbar kein besseres Kind vorstellen! Im Mai des vergangenen Jahres wurde die Komikerin erstmals Mutter und hat einen kleinen Jungen bekommen. Söhnchen Gene David ist der ganze Stolz der Blondine. Im Netz teilt die Beauty regelmäßig Einblicke in den Alltag mit ihrem Baby. Inzwischen ist ihr Sohnemann schon ein Jahr alt. Pünktlich zum Geburtstag gratulierte die Schauspielerin ihrem Kleinen mit besonders rührenden Zeilen!

"Ich bin wirklich froh, dass du mein Kind bist. Alles Gute zu deinem Geburtstag", gratulierte Amy ihrem Knirps via Instagram. Offenbar hat sich die "I Feel Pretty"-Darstellerin schon bestens an ihre neue Rolle als Mutter gewöhnt. Auf dem süßen Bild kuschelt sich die 38-Jährige total verschmust an ihren schlafenden Nachwuchs und genießt den ruhigen Augenblick.

In der Vergangenheit haben Mutter und Sohn auch schon für zahlreiche Lacher gesorgt. Eine ältere Aufnahme zeigt Amy und Gene beispielsweise beim Posieren mit dunklen Sonnenbrillen und einem farblich passenden Schnuller. "Neue Security", scherzte die TV-Bekanntheit via Instagram zu dem spontanen Schnappschuss.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Komikerin

Instagram / amyschumer Amy Schumer mit ihrem Mann Chris und Sohn Gene, Februar 2020

Getty Images Amy Schumer im November 2019



