Für diesen ehrlichen Post wird sie von ihrer Community gefeiert! Anna Hofbauer (31) ist seit einigen Monaten stolze Mama und geht in ihrer neuen Rolle voll und ganz auf. Trotzdem scheut sich die einstige Bachelorette auch nicht davor, das eine oder andere ernste Thema im Netz anzusprechen. Schlaflose Nächte oder fehlende Zweisamkeit – der Alltag mit Baby hat eben hin und wieder auch mal seine Tücken. Aus diesem Grund appelliert Anna nun an andere Mütter: Nehmt euch auch mal Zeit für euch!

"Wann hast du das letzte Mal etwas für dich getan? Ich meine nur für dich? Ich merke gerade, dass es bei mir irgendwie doch echt lange her ist", beginnt die Musicaldarstellerin ihren Beitrag auf Instagram. Auch wenn sich ihr Partner Marc Barthel (30) um Sohnemann Leo kümmere, komme sie selbst nur schwer zur Ruhe – immerhin räumt sich die Wohnung nicht von allein auf und die Wäsche muss ja auch gewaschen werden. "Und wenn ich doch mal mehr Zeit habe, fange ich an auszumisten etc... Dabei ist es doch so wichtig, sich Zeit für sich selber zu nehmen! Abends, wenn Leo schläft, sitze ich fertig auf dem Sofa und schlafe beim Serie schauen ein. Ja, das ist die Realität", schmunzelt die 31-Jährige.

"Ich will mich überhaupt nicht beklagen! Ich liebe meinen kleinen Mann über alles und unser Leben mit ihm! Ich glaube nur, wir Mamas sollten öfter auch mal an uns denken und uns was Gutes gönnen", stellt Anna abschließend klar. Für ihre ehrlichen Zeilen wird sie von ihren weiblichen Fans jedenfalls mit Komplimenten und zahlreichen Likes überhäuft.

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer im Mai 2020

Instagram / marcbarthel Anna Hofbauer schwanger mit Sohn Leo

Instagram / anna_hofbauer.official Leo und Anna Hofbauer



