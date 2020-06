Von wegen von Kopf bis Fuß perfekt! Die diesjährige Sommersaison steht vor der Tür und das bedeutet auch, dass die Kleider immer kürzer und die Schuhe gerne mal offener werden. Süße Riemchen- oder coole Trecking-Sandalen, entspannte Schlappen oder Ballerinas – was dieses Jahr in ist, kann man längst an den Promis bewundern. Und die Stars zeigen auch: Perfekte Füße braucht man dafür eben nicht. Promiflash stellt euch die kuriosesten Fußmakel der Reichen und Schönen vor!

Kate Moss (46) ist wohl schlechthin das Topmodel der 90er-Jahre und gilt nach wie vor als echte Modeikone. Mit ihrem geheimnisvollen Look, ihrer extrem zierlichen Figur und einer Körpergröße von gerade mal 169 Zentimetern sticht sie aus der Masse heraus. Umso auffälliger wirkten daher oftmals ihre – im Verhältnis – ganz schön groß geratenen Füße. Schuhe soll sie allerdings trotzdem nur in Schuhgröße 40 kaufen.

Hingucker-Gliedmaßen weist auch Steven Tyler (72) auf. Und das liegt nicht bloß an seinen stets bunt lackierten Fußnägeln. Der Aerosmith-Frontmann leidet nämlich unter Morton-Neuralgie, einer schmerzhaften Verformung der Zehen, weswegen er sich sogar bereits einer Operation unterzogen hat. Der Grund dafür? In alter Glam-Rock-Manier setzte der Sänger nicht nur gerne auf extravagante Kleidung, sondern eben auch auf auffälliges – und oftmals viel zu kleines – Schuhwerk.

Ashton Kutcher (42) bringt regelmäßig die Herzen seiner Fans zum Schmelzen. Der attraktive Hollywood-Schauspieler hält sich seit seiner Rolle in "Die wilden Siebziger" ziemlich erfolgreich als Frauenschwarm in der Branche. Doch wer denkt, dieser Mann habe keine Schönheitsfehler, liegt falsch: Ashton kann ziemlich kuriose, zusammengewachsene Zwillingszehen vorweisen, die an Schwimmhäute erinnern.

Einzigartig sind auch die Füße von Leinwandstar Halle Berry (53). Auf manchen Aufnahmen wirkt es nämlich glatt so, als sei der 53-Jährigen neben dem fünften, kleinen Zeh, noch ein sechster gewachsen. Ein Gerücht, welches sich hartnäckig hält und das Halle aber bereits in der US-Show Extra dementiert hat: "Ich will das klarstellen. So viele Leute denken, ich hätte sechs Zehen, aber ich habe diese sechs Zehen nicht."

Getty Images; Jason Kempin/Getty Images Collage: Steven Tyler

MEGA Steven Tylers Füße

Getty Images Collage: Ashton Kutcher, Schauspieler

MEGA Collage: Halle Berry, Schauspielerin

MEGA66902_009 Halle Berrys Füße



