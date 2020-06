Nach der Profi-Challenge am vergangenen Freitag hat die 13. Staffel von Let's Dance offiziell ein Ende gefunden. Christian Polanc (42) ging zusammen mit Christina Luft (30) als Sieger aus der Spezialsendung hervor und darf sich im kommenden Jahr seine prominente Tanzpartnerin selbst aussuchen. Doch noch ist es nicht so weit: Erst einmal ist es Zeit für ein Fazit – immerhin hatte er 2020 mit Laura Müller (19) die Kandidatin an seiner Seite, die wohl am meisten polarisierte, es aber bis auf Platz sechs schaffte. Jetzt verriet der 42-Jährige, wie die Zeit mit der Liebsten von Michael Wendler (47) für ihn war – und wie sie sich beim Tanzen angestellt hat!

"Ich hatte wirklich eine gute Zeit mit Laura. Laura war sehr, sehr talentiert, hat aber vielleicht noch nicht die mentale Stärke gehabt, die sie gebraucht hätte, um hier noch weiterzukommen", wägte Christian ihre Leistung im RTL-Interview ab. Tatsächlich hätte er ihr aber noch einiges mehr zugetraut, wenn sie nur auch an ihre eigenen Fähigkeiten geglaubt hätte. Schließlich sei die 19-Jährige noch sehr jung – und das mache sich in mancherlei Hinsicht bemerkbar: "Das meine ich nicht negativ. Sie hatte oft eine coole, trockene Art und war sehr realistisch eingestellt."

Laura habe sich sogar so gut selbst eingeschätzt, dass sie Christian drei Shows im Voraus sagen konnte, wann sie die Sendung würde verlassen müssen: "Sie hatte genau das Gefühl, wann wir rausfliegen, und so ist es dann auch gekommen." Einer dürfte es Anfang Mai aber auch positiv gesehen haben, dass die "Let's Dance"-Reise für das Playboy-Model vorbei war: ihr Verlobter Michael. Der gab nämlich gegenüber dem TV-Sender zu, auch mal mit Eifersucht gekämpft zu haben – denn so extrem hätten seiner Meinung nach noch nie zwischen zwei Tänzern die Funken gesprüht wie bei Laura und Christian.

