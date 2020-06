Durch Bauer sucht Frau änderte sich Uwe Abels (50) Leben komplett – zum Positiven! Vor neun Jahren nahm der ehemalige Schweinezüchter an der ländlichen Kuppelshow teil und traf tatsächlich auf seine Traumfrau. Wahl-Bayerin Iris (52) verdrehte dem Niedersachsen bereits während der Hofwoche den Kopf. Doch auch bei ihr flatterten sofort Schmetterlinge im Bauch umher. Uwe konnte Iris sogar schon mit seinem Vorstellungsvideo von sich überzeugen.

Was kam Iris in den Kopf, als sie den Landwirt im TV erblickte? "Ich habe Uwe gesehen und ich habe gedacht: Den möchtest du in den Arm nehmen und ein Lachen ins Gesicht zaubern", verrät die 52-Jährige im Interview mit RTL. Und genau das scheint ihr zu gelingen – bis heute. "Ich glaube, dass ich mit Iris die Partnerin gefunden habe, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte", beteuert der Dötlinger.

Die beiden sind sich sicher: Ihre Verbindung ist für die Ewigkeit! "Die Liebe zwischen Iris und mir ist sehr groß. Wir sind einfach füreinander gemacht", schwärmt Uwe, während Iris säuselt: "Es gibt keine Worte, wie glücklich ich mit Uwe bin. Das kann man mit Gold nicht aufwiegen. Da gibt's keine Worte für."

Anzeige

Promiflash Uwe und Iris Abel im Promiflash-Interview, Juni 2019

Anzeige

Bauer sucht Frau, RTL Iris und Uwe Abel bei "Bauer sucht Frau" 2011

Anzeige

RTL / Bauer sucht Frau Uwe und Iris Abel bei "Bauer sucht Frau" im Jahr 2011



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de