Bauer sucht Frau geht in die nächste Runde – und diese Teilnehmer sind dabei! Insgesamt 14 Landwirte wollen in diesem Jahr in dem Kuppelformat ihre große Liebe finden. Drei von ihnen gab der Sender RTL bereits bekannt: Neben Ackerbauer und Milchviehwirt Simon und Mutterkuhhalter Uwe geht mit Pferdewirtin Denise in dieser Staffel erneut eine Frau auf Partnersuche. Jetzt stehen auch die elf weiteren Kandidaten fest!

Am Montag stellte Moderatorin Inka Bause (51) auf RTL alle Teilnehmer der 16. Staffel von "Bauer sucht Frau" vor. Nun können sich interessierte Männer oder Frauen für ihren Favoriten bewerben, um ihn vielleicht schon bald vor laufender Kamera kennenzulernen. Welche Singles in diesem Jahr zur Auswahl stehen, hat Promiflash für euch zusammengefasst.

Bauer Patrick ist mit seinen 24 Jahren der jüngste Teilnehmer der kommenden Staffel. Er studiert Wirtschaftsingenieurwesen und arbeitet im Nebenerwerb auf dem Familienbetrieb am Bodensee. "Das eine ist Beruf – das andere Berufung!", erklärte der Jungbauer. Außerdem hat er ein außergewöhnliches Hobby: Patrick tanzt beim Karneval im Männerballett. Damit sollte auch seine Liebste klar kommen: "Sie sollte mich so lieben, wie ich bin und die Rinder auch."

Auch Thomas K. aus dem Landkreis Gießen führt seinen Betrieb im Nebenerwerb. Der 42-Jährige steht gerne im Rampenlicht und hat immer einen flotten Spruch auf Lager. Seine Traumfrau sollte ebenfalls Humor haben und man sollte mit ihr "Pferde stehlen" können.

Andy aus dem Landkreis Steinburg ist Inhaber eines Rinderzucht-Betriebes. Seine rund 300 Tiere stehen das ganze Jahr auf der Weide. Der 43-Jährige lebt auf dem Hof komplett allein und sehnt sich nun nach Zweisamkeit. Von seiner Traumfrau hat er schon genaue Vorstellungen: "Sie sollte nicht zu dick sein und mir auch mal Kontra geben."

Kartoffelbauer Peter sucht eine Partnerin, die selbstständig ist und auf dem Hof mit anpackt. "Während ich die Feldarbeit übernehme, könnte sie den Hofladen managen. Sie sollte zudem Freundinnen haben und eigene Hobbys", erklärte der 34-Jährige. Wenn sie darüber hinaus noch was im Köpfchen habe, könne sie sein Herz im Sturm erobern.

Thomas U. geht in seiner Arbeit völlig auf. "Ich wollte schon immer Landwirt werden und nichts anderes", erzählte der 38-jährige Schweine- und Spargelbauer aus dem Raum Aschaffenburg. Um auch privat glücklich zu werden, fehlte ihm bisher jedoch die richtige Frau. Er geht schon seit zehn Jahren allein durchs Leben. Dem eher schüchternen Hundebesitzer fällt es schwer, eine Frau anzusprechen. Er möge daher offene Charaktere, die gerne reden. "Ganz stille Menschen sind schwierig", erklärte der Haupterwerbsbauer. Mit seiner Zukünftigen möchte er sich einen großen Traum erfüllen und einen Tanzkurs machen.

Rinderzüchter Lutz aus dem Raum Leipzig ist bei seinen Kühen auch als Geburtshelfer im Einsatz. Der dreifache Vater wünscht sich eine Frau, die sich auf seinem Hof einbringt. Er möchte mit ihr nach getaner Arbeit den Feierabend genießen können: "Wenn du dann abends alleine da sitzt, ist das doch scheiße. Zusammen vorm Kamin oder Lagerfeuer sitzen, ist doch viel schöner."

Auch Heiko möchte endlich die große Liebe finden. Der hauptberufliche Maschinenbediener ist schon seit sieben Jahren Single. "Ich bin ein bisschen schüchtern, deshalb hat es wahrscheinlich noch nicht funktioniert", erklärte der 45-Jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis. Dementsprechend sucht der Rinderzüchter nun nach dem passenden Gegenstück – einer aufgeschlossenen Frau, die ihn auch mal in den Arm nimmt: "Mein großer Traum ist es, irgendwann zu heiraten."

Jan aus dem Erzgebirge hatte noch nie eine Beziehung. Wie Heiko beschreibt er sich ebenfalls als schüchtern: "Eigentlich bin ich ein lockerer Typ und mache schon den ersten Schritt. Aber danach bin ich oft zu zurückhaltend." Der 41-Jährige führt einen Milchviehbetrieb in der dritten Generation.

Der 31-jährige Leif aus dem Landkreis Wesermarsch kaufte seinen Betrieb vor sieben Jahren und ist Hobbybauer. Er züchtet Hühner und fährt mit den schönsten Exemplaren gelegentlich auf Ausstellungen. Seit anderthalb Jahren lebt der hauptberufliche Staplerfahrer mit seinen Tieren jedoch allein. Bei "Bauer sucht Frau" möchte er nun die zukünftige Mutter seiner Kinder kennenlernen: "Ich wünsche mir eine Partnerin, mit der ich eine Familie gründen und zusammen alt werden kann."

Der Acker- und Geflügelbauer Rüdiger war bereits verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Seit drei Jahren lebt der 53-Jährige allein auf seinem Hof in der Nähe von Heilbronn. Seiner Einsamkeit möchte er mit einer neuen Partnerin ein Ende setzen: "Im Idealfall sollte sie groß, blond und blauäugig sein. Gerne zwischen 35 und 50 Jahre alt!"

Bernd aus dem Kreis Herford hat ebenfalls einen erwachsenen Sohn. Gemeinsam mit dem 19-jährigen Tom und seinen Eltern Gudrun und Rudi lebt der Schweinebauer auf seinem Betrieb in Ostwestfalen. Die Frau, die ihm dort in Zukunft Gesellschaft leisten könnte, sollte zuverlässig und ehrlich sein: "Sich gegenseitig zu unterstützen und die Sorgen miteinander zu teilen ist für mich selbstverständlich."

