Was für ein unerwartetes Geständnis von Cheyenne Jackson (44)! Der Schauspieler, der wohl am besten für seine Rollen in Glee und American Horror Story bekannt ist, lüftet nun ein 17 Jahre lang gehütetes Geheimnis. Wie der US-Star enthüllt, leidet er schon seit seinem 22. Lebensjahr unter starkem Haarverlust. Weil er sich unattraktiv gefühlt habe, entschloss er sich, eine Haartransplantation durchführen zu lassen!

Auf Instagram hat Cheyenne ein Foto von seinem Hinterkopf gepostet, auf dem eine lange Narbe zu sehen ist. Er scherzt, dass es sich dabei nicht um ein Überbleibsel einer lebensrettenden Gehirnoperation oder eines Haiangriffs handle, sondern es wesentlich schlimmer sei. "Ich hatte eine Haartransplantation. Fünf davon, um genau zu sein", enthüllt der "Descendants 3"-Star. Die Beauty-Eingriffe habe er so lange verheimlicht, weil er in einer Branche arbeite, die lediglich Schönheit belohne. "Als ob jemand, der das herausfindet, mein Talent irgendwie negieren oder mich weniger lebensfähig oder wertvoll in der Welt machen würde", erklärt der 44-Jährige.

Der Grund, warum er jetzt überraschend sein Geheimnis preisgibt: Er will seinem Sohn und seiner Tochter ein Vorbild sein. "Ich versuche, meinen Kindern beizubringen, sich selbst zu akzeptieren, stolz darauf zu sein, wer sie sind und Wert auf Dinge zu legen, die wichtig und wirklich sind", erzählt der Musicalstar.

Getty Images Cheyenne Jackson bei einem Event in Hollywood im Oktober 2019

Getty Images Cheyenne Jackson auf einer Gala in Beverly Hills im Oktober 2018

Getty Images Cheyenne Jackson mit seinem Mann Jason Landau und seinen Kindern Ethan und Willow Jackson 2019



