Können sich die Fans bald wieder darauf freuen, dass Gülcan Kamps (37) durch eine TV-Sendung führt? 2003 hatte die 37-Jährige ihren Durchbruch als Moderatorin – sieben Jahre lang stand sie daraufhin für VIVA vor der Kamera. In dieser Zeit begeisterte sie mit ihrer quirligen Art auch in anderen Formaten: 2015 war Gülcan unter anderem das Gesicht einiger Teleshopping-Sendungen. Doch im Fernsehen ist die Beauty schon seit einigen Jahren nicht mehr zu sehen: Sie macht stattdessen Online-Talks auf Instagram und arbeitet als Immobilienmaklerin. Nun möchte Gülcan wieder zurück zu ihren Wurzeln: Ins Moderationsbusiness!

"Das Leben ist eine ewige Baustelle und geprägt durch Veränderungen, Innovationen, Entscheidungen, aber auch Altbewährtem. Ich habe den Beruf der Moderatorin mit all seinen Stationen gelernt und zehn Jahre mit ganz viel Liebe und Leidenschaft ausgeübt und in diesem Beruf möchte ich wieder arbeiten", erklärt die Brünette in ihrem neuesten Instagram-Post. Diesen Wunsch hege sie schon länger, habe bisher aber nicht den Mut gehabt, ihn zu äußern. "Natürlich weiß ich nicht, wie das Echo der Medienbranche ausfallen wird. Top oder Flop. Aber nur die Mutigen kommen ihren Träumen und Zielen näher", schreibt Gülcan kämpferisch.

Auch die Arbeit als Schauspielerin möchte die Frau von Sebastian Kamps bald wieder aufnehmen. Sie spielte bereits in diversen Fernsehfilmen mit, wie "Groupies bleiben nicht zum Frühstück", und begeisterte in ihrer eigenen Reality-TV-Show "Gülcan und Collien ziehen aufs Land". Wie Gülcan ihre Pläne jetzt umsetzen möchte, machte sie noch nicht deutlich.

Getty Images Gülcan Kamps beim VIVA Comet Award 2008

Getty Images Gülcan Kamps, Moderatorin und Schauspielerin

Getty Images Gülcan Kamps und Collien Ulmen-Fernandes 2008 in Berlin



