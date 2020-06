Sebastian Preuss (30) gibt ein Gesundheits-Update aus dem Krankenhaus! In letzter Zeit präsentierte der diesjährige Bachelor seiner Community regelmäßig Schnappschüsse von sich und seinem Motorrad. Am vergangenen Wochenende kam es allerdings zu einem tragischen Unfall: Der Rosenkavalier stürzte bei einem Crash von seinem Zweirad und zog sich einige Knochenbrüche zu. Jetzt meldete sich Basti erstmals nach dem Unfall aus der Klinik und beruhigt seine Fans!

"Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut", teilte Sebastian nun via Instagram mit. In den kommenden Tagen will sich der 30-Jährige aus den Medien zurückziehen, um sich voll und ganz auf seine Genesung konzentrieren zu können. Obwohl der Hottie an zahlreiche Schläuche im Krankenhausbett angeschlossen ist, kann er sich ein breites Lächeln nicht verkneifen – und auch den Daumen hebt der Blondschopf schon wieder tapfer nach oben.

"Heute ist ein guter Tag, um dankbar zu sein und das Leben wertzuschätzen", erklärte Basti seinen Followern weiterhin. Besonders dankbar zeigte sich der Kickboxer über die vielen Genesungswünsche und liebevollen Nachrichten im Netz. "Genießt bitte jeden Tag und macht das Beste draus", appellierte der Sportler an seine Anhänger.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, 2020 in München

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss in Tulum im Januar 2020

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, TV-Bekanntheit



