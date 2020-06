Dieser Sänger konnte Jan Plewka (49) am meisten beeindrucken! Am Dienstagabend sangen Ilse De Lange, Lea, Max Giesinger (31), MoTrip, Nico Santos (27) und Paddy Kelly (42) bei Sing meinen Song die gefühlvollen Songs der Band Selig auf ihre ganz eigene Art und Weise. Unter anderem nahm sich Lea dem Megahit "Ohne dich" an, den Jan selbst als Seligs "Purple Rain"-Song bezeichnete und konnte mit ihrer Version auch durchaus begeistern. Doch war sie an dem Abend auch die Favoritin des 49-Jährigen?

In der heutigen Folge hörte Jan besonders gerne MoTrip zu: Der sang auf seine typisch gefühlvolle Art den Track "Von Ewigkeit zu Ewigkeit" – dichtete den Songtext allerdings ein wenig um. Anstatt "Gäb es mehr als dieses Leben" sang er "Denn es gibt mehr als dieses Leben" und erweiterte damit offenbar Jans Horizont: "Mo hat mir über meinen eigenen Weg noch mal ein Fenster geöffnet", erzählte der Künstler und erklärte, dass ihm dieser Songtext sehr bewegt habe.

In der vergangenen Folge hatten die "Sing meinen Song"-Stars die Lieder des heutigen Favoriten gesungen. Auch an dem Abend war es sehr emotional geworden – vor allem als Paddy Kelly den Song "Embryo" wiedergegeben hatte. In diesem hatte Mo eine Abtreibung verarbeitet, die seine Freundin damals durchführen lassen musste – weil dem "So Wie Du Bist"-Interpreten Paddys Version in der Show sehr gerührt hatte, hatten ihn seine Mitstreiter tröstend zur Seite gestanden, wofür er sich sogar später im Netz bedankte.

