Rita Ora (29) mag es ganz offensichtlich wild! Die britische Sängerin hat in der aktuellen Situation offenbar ein neues Hobby für sich entdeckt: sexy Fotos in ihrem eigenen Garten schießen! Seit die Stars und Sternchen sich aufgrund der Gesundheitslage größtenteils zu Hause aufhalten müssen, versuchen auch sie, das Beste daraus zu machen. Rita zum Beispiel nutzt die Einschränkungen dazu, sich immer wieder zu sonnen und das am laufenden Band für ihre Follower festzuhalten. Das stellte sie ihren Fans nun einmal mehr in einem tierischen Bikini unter Beweis!

Am vergangenen Wochenende postete Rita zwei Fotos in ihre Instagram-Story, in der sie genüsslich an einem Melonen-Eis schleckt. Zum Hingucker wurde allerdings nicht der eisgekühlte Snack, sondern der coole Badezweiteiler, in den die 29-Jährige zu diesem Anlass geschlüpft war: Lässig posierte Rita in einem wilden Zebra-Bikini auf der Grünfläche ihrer Farm in der englischen Region Costwolds.

Tierprints scheinen es Rita aktuell ziemlich angetan zu haben: Bei einem Blick auf ihr Instagram-Profil fallen sofort die vielen coolen Muster ins Auge. Ob verspielte Ballons mit farbigem Leo-Print oder ein schwarz-weißer Bikini mit Leopardenflecken – die "Anyway"-Interpretin hat alles zu Hause. Was sagt ihr zu Ritas Zebra-Bademode? Stimmt ab.

Instagram / ritaora Rita Ora in ihrem Garten

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Instagram / ritaora Rita Ora im Bikini



