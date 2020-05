Rita Ora (29) zeigt, was sie drunter trägt! Die Sängerin greift nicht nur für ihre Auftritte oder ihre Musikvideos zu ziemlich knapper Bekleidung, sondern präsentiert sich auch auf Social Media oftmals etwas freizügiger. Egal ob heiße Bikini-Fotos oder superkurze Crop-Tops – Rita setzt ihren Körper für ihre Fans offenbar gerne sexy in Szene. Jetzt ließ die "Let You Love Me"-Interpretin sogar ihre Unterwäsche durchblicken!

Auf Instagram teilte Rita eine Reihe von Bildern, auf denen sie in einem heißen Outfit in ihrem Garten posiert. Die Britin trägt eine tief ausgeschnittene transparente Bluse mit Limetten-Print, unter der eindeutig ihre Unterwäsche zu erkennen ist – und die ist mindestens genauso sexy, wie das, was sie darüber trägt. Der BH ist nämlich nicht nur knallrot, sondern durch eine kleine Aussparung am Cup besonders aufreizend.

Dieser Anblick haut Ritas Fans regelrecht vom Hocker. "Wow, du bist so toll, perfekt, großartig, prachtvoll und schön", kommentierte ein begeisterter Anhänger. Ein anderer schrieb: "Sie ist hübsch und heiß zugleich." Bereits vor einigen Monaten löste Rita mit einem anderen aufreizenden Bild eine ähnlich große Welle der Begeisterung aus. Damals trug sie einen Bikini, der so knapp war, dass der untere Teil ihrer Brüste komplett zu sehen war.

Instagram / ritaora Rita Ora im Mai 2020

Instagram / ritaora Rita Ora im April 2020

Instagram / ritaora Rita Ora im Mai 2020



