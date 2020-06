Es wird keine große Party geben! Prinz Philip (98), der Mann von Queen Elizabeth II. (94), feiert am 10. Juni seinen 99. Geburtstag. Dass der Herzog von Edinburgh kein großer Fan von Geburtstagen – insbesondere von seinem eigenen – ist, ist längst bekannt. Aufgrund der aktuellen Situation sind die Royals jedoch ohnehin dazu gezwungen, die Festlichkeiten möglichst klein zu halten. Ein Insider hat nun verraten, wie der Ehrentag des Prinzen aussehen wird!

Seit mehreren Wochen befindet sich das Königspaar bereits in Isolation auf Schloss Windsor und wird dieses auch zum Jubiläum von Prinz Philip nicht verlassen. Die beiden werden ein einfaches Mittagessen einnehmen. Es wird auch keinen persönlichen Besuch geben: Familie und Freunde werden per Telefon oder Videocall gratulieren – das haben unter anderem Prinz Charles, Prinz William und seine Frau Herzogin Kate (38) bereits zugesagt. Auch Prinz Harry und seine Meghan (38) werden Grüße aus Los Angeles senden. "Je nachdem, wie sich Seine Königliche Hoheit fühlt", soll es eventuell auch eine öffentliche Danksagung geben, so ein Insider gegenüber der Daily Mail.

Lady Butter, eine entfernte Verwandte Prinzen, sprach zudem über dessen Gesundheit. Sie glaubt, dass sein Wissensdurst zu seinem langen und glücklichen Leben beitrage. Auch wenn er nun schon einige gesundheitliche Rückschläge verkraften musste, sei er noch immer recht fit für sein Alter. "Das Geheimnis ist, dass er einfach alles tut, was er vorher getan hat, aber langsamer."

Getty Images Queen Elizabeth II. mit ihrem Mann Prinz Philip, Juni 2017

Getty Images Camilla und Prinz Charles, Queen Elizabeth mit Prinz Philip, Prinz William mit Kate in London, 2016

Getty Images Prinz Philip, Herzog von Edinburgh



