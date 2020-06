Schwingt Herzogin Meghan (38) bald etwa im TV das Tanzbein? Anfang des Jahres hatten die ehemalige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (35) verkündet, ihre royalen Ämter niederzulegen und ihr Vorhaben Anfang Mai dann in die Tat umgesetzt. Seitdem wird immer wieder spekuliert, mit welchen Aufgaben sich die Ex-Suits-Darstellerin nun beschäftigen wird – und offenbar kann sie sich vor neuen Angeboten kaum retten: Nachdem Meghan ihren ersten Job bei Disney an Land ziehen konnte, wird sie nun auch von Dancing with the Stars umworben!

Wie der Juror Bruno Tonioli nun in einem Extra-Interview mit Terri Seymour verriet, wünsche er sich nichts sehnlicher, als die Herzogin in der US-amerikanischen Tanzshow begrüßen zu dürfen. "Sie wäre fantastisch", schwärmte der 64-Jährige und hoffte darauf, dass Meghan zuhört und sich bei der Sendung bewirbt. Ob die Herzogin auf seinen Wunsch eingehen wird, ist allerdings fraglich.

Immerhin scheint die 38-Jährige momentan alle Hände voll zu tun zu haben. Nach ihrer Arbeit als Synchronsprecherin für Disney, soll sie nämlich auch ihren alten Lifestyle-Blog "The Tig" wieder zum Leben erwecken wollen. Den hatte sie vor einigen Jahren aufgrund ihrer Beziehung zu Prinz Harry auf Eis gelegt. "Ich glaube, sie wird eine neue Version von ihrem Blog erstellen. Das ist ganz sicher in Planung. Ich habe aus Insiderkreisen erfahren, dass sie schon an etwas arbeitet", verriet die Royal-Expertin Myka Meier in ihrem Podcast Royally Obsessed.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan auf einer Gala in NYC im Juni 2015

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de