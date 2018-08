Was für eine coole Familie! Für David (43) und Victoria Beckham (44) stehen ihre Kids an erster Stelle. So oft es geht, trommelt das berühmte Ehepaar seine Sprösslinge zusammen und der Fußball-Star und die Mode-Designerin verbringen Quality-Time mit Haper (7), Cruz (13), Romeo (15) und Brooklyn (19). Aktuell entspannt das Sextett am Meer – und dabei haben sie offensichtlich richtig viel Spaß!

Denn das Urlaubs-Pic der Beckhams sieht vielversprechend aus: Darauf befinden sich die vier Kids mit ihrem Vater im Wasser – und bauen eine richtige Beckham-Pyramide! Auf Brooklyns Schultern sitzt Brüderchen Cruz ganz gelassen – Daddy David setzt daneben sogar noch einen drauf. Der ehemalige Mittelfeld-Stürmer stemmt nicht nur Söhnchen Romeo – er trägt zusätzlich auch das Gewicht seiner Tochter Harper, die auf Romeos Oberkörper balanciert. Mama Victoria schießt den ausgefallenen Schnappschuss und kommentiert das Pic liebevoll: "Ich liebe meine Babys!"

Die Beckhams haben eine ganz innige Beziehung zu ihren Kids – die Family hält eben zusammen! Brooklyn vermisste seine Liebsten unter anderem wohl so stark, dass er sein Studium in New York abbrach, um durch einen Umzug zurück nach London wieder näher bei seiner Familie sein zu können.

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham

JP Yim/Getty Images Victoria, Romeo, Harper, Cruz und David Beckham

Pascal Le Segretain/Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Paris Fashion Week

