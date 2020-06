Claudia Effenberg (54) wagt eine Typveränderung! In den vergangenen Jahren hat sich das Model zwei feste Markenzeichen zugelegt: Zum einen sieht man die Ehefrau von Profikicker Stefan Effenberg (51) immer mit einer ihrer markanten Designerbrillen. Zum anderen trägt sie ihre blonden Haare stets in einem elegant geschwungenen Longbob. Doch nun hatte die Designerin wohl Lust auf etwas anderes: Claudia hat eine neue Frisur und ist damit kaum wiederzuerkennen!

Am vergangenen Mittwoch stattete die 54-Jährige ihrem Friseur einen Besuch ab. Das Ergebnis präsentierte sie nun auf Instagram: Claudia hat sich einen frechen Pony verpassen lassen – und sieht total verändert aus! "Wow, was das für einen Unterschied macht! Steht dir aber super", staunt ein Fan in den Kommentaren. "Sieht toll aus", schwärmt ein weiterer.

Wie Claudia mit ihrer Bildunterschrift "endlich wieder Pony" auch schon angedeutet hatte, ist es nicht das erste Mal, dass sie diese Frisur trägt. Das ehemalige Vogue-Covermodel zeigte sich in den vergangenen Jahren wiederholt mit dem frischen Fransenlook, so zum Beispiel im Jahr 2008.

Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg und ihr Friseur

Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg, Designerin

Görlich, Stephan / ActionPress Claudia Effenberg im Jahr 2008



