Da strahlt das Geburtstagskind! Die Rede ist von Mario Götze (28): Der Fußballer und Weltmeister von 2014 feierte gestern seinen 28. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages hagelte es natürlich zahlreiche Glückwünsche. Unter anderem posteten seine Kicker-Kollegen Franck Ribéry (37), Lukas Podolski (35) und Jérôme Boateng (31) gemeinsame Schnappschüsse mit Mario im Netz, um dem Geburtstagskind zu gratulieren. Dieser bedankte sich wiederum mit einem besonderen Foto für die Aufmerksamkeiten – und zwar mit einem süßen Pärchenbild!

"Ich danke euch für all eure Glückwünsche. Ich weiß das alles sehr zu schätzen", schrieb er auf seinem Instagram-Account. Dazu postete er einen Schnappschuss von seinem Geburtstag, auf dem er zusammen mit seiner schwangeren Frau Ann-Kathrin (30) zu sehen ist. Das Model trägt auf dem Bild ein buntes Max-Kleid und strahlt in die Kamera. Mario hingegen hat nur Augen für seine Liebste und schaut sie verliebt an, während er zärtlich ihren Babybauch umfasst.

Aufmerksamen Usern wird nicht entgangen sein, dass Ann-Kathrin das gleiche Pic ebenfalls auf der Foto- und Videoplattform veröffentlichte, um ihrem Mann zu gratulieren. "Alles Gute zum Geburtstag Liebster. Mögen sich im nächsten Jahr all deine Wünsche und Träume erfüllen", lauteten ihre Zeilen dazu.

