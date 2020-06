Sommervibes mit Babykugel! Ann-Kathrin Götze (30) ist am Ende ihrer Schwangerschaft angekommen. Die Ehefrau von Mario Götze (28) ist bereits im neunten Monat und hat entsprechend einen beachtlichen Babybauch! Den präsentiert die 30-Jährige mit Vorliebe im Netz und hüllt ihre wachsende Körpermitte auch stets in die schicksten Outfits. Bei den sommerlichen Temperaturen darf es auch mal etwas luftigere Umstandsmode für die werdende Mutter sein, doch natürlich nicht weniger stylish. Ihr aktueller, wunderschöner Look hat auch einen besonderen Grund.

Das Model läuft während seiner Schwangerschaft nicht etwa in weiten Tops und Schlabberhosen herum. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Beauty stattdessen in einem bodenlangen Boho-Kleid in bunter, floraler Optik. Das Teil umschmeichelt mit dem lockeren Stoff ihren XL-Bauch perfekt – und lässt Ann-Kathrin strahlen. Doch wofür hat sich die Influencerin eigentlich so hübsch gemacht? Ganz klar: Die zukünftige Mutter trägt das Kleid anlässlich des 28. Geburtstages ihres Mannes Mario. Zusammen mit Freunden und Familie hat Ann-Kathrin am 3. Juni bei einer kleinen Grillfete im Garten auf den Fußballstar angestoßen.

Das Geburtstagskind durfte sich neben dem Anblick seiner umwerfenden Frau über weitere Überraschungen freuen. Beispielsweise wurden für Mario riesige mit Helium gefüllte Luftballons aufgestellt und es wurde eine zweistöckige Kaffee-Schokoladen-Torte kredenzt.

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario und Ann-Kathrin Götze

Anzeige

ActionPress Mario und Ann-Kathrin Götze im November 2016

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario Götzes Geburtstagskuchen

Wie findet ihr Ann-Kathrins Kleid? Wunderschön! Etwas zu bunt... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de