Es ist noch alles beim Alten! Einige Fans von Angelina Pannek (28) waren heute Morgen schon ganz aus dem Häuschen. Der Grund: Nachdem sich die Schwangere einige Stunden nicht im Netz gemeldet hatte, ging so mancher User davon aus, dass sich Angelinas Baby womöglich schon auf den Weg gemacht habe: Es dauerte nicht lange, bis die ersten Glückwünsche via Social Media eintrudelten. Doch die kamen offenbar etwas zu früh – Angelina ist noch schwanger...

Dieses Missverständnis klärte die werdende Mutter jetzt in ihrer Instagram-Story auf: Sie sei noch nicht im Krankenhaus und auch ihr Sohnemann habe das Licht der Welt noch nicht erblickt. "Ich bin so müde in den letzten Tagen, dass ich einfach 14 Stunden geschlafen hab", verriet Angelina, während sie es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht hatte. "Wie gesagt, ich liege einfach nur auf der Couch, bin faul, ruhe mich aus, schlafe, esse, schlafe, esse... Mehr nicht."

Angelina ahnte schon, dass ihre Community der Geburt ihres ersten Kindes mächtig entgegenfiebern wird. Um Netz-Spekulationen zu vermeiden, entschieden sie und ihr Mann Sebastian (33) sich dazu, den genauen Geburtstermin für sich zu behalten. "Ich dachte, es würde mir erspart bleiben, wenn ich nicht sage, in welcher Schwangerschaftswoche ich bin", erklärte Angelina vor einigen Tagen.

